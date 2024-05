Airbus amplia lucro no 1º trimestre e reforça compromisso em acelerar entregas de aeronaves

A Airbus informou nesta quinta-feira, 25, ter obtido lucro líquido de 595 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 28% na comparação com igual período de 2023. O resultado equivale a um ganho de US$ 0,76 por ação, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 0,84.

A fabricante de aeronaves teve lucro antes de juros e imposto de renda (Ebit) ajustado de 577 milhões de euros, uma queda de 25% ante o mesmo intervalo do ano passado.

Já a receita da companhia saltou 9% na mesma base comparativa, a 12,83 milhões de euros. Neste caso, a projeção do mercado era de 13,05 milhões de euros.