Agenda de sustentabilidade irá transformar realidade positivamente, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reafirmou nesta quinta-feira o compromisso da autarquia com a agenda de sustentabilidade e disse que ela irá transformar a realidade positivamente. O banqueiro central participou da cerimônia de lançamento do G20 Techsprint 2024, competição internacional para explorar e desenvolver soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade.

"Em um ambiente de desafios sociais, o papel das finanças sustentáveis é essencial para mobilizar fundos para uma economia mais sustentável", disse Campos Neto. "No caso dos bancos centrais, a agenda é importante porque assuntos relacionados à sustentabilidade afetam suas duas missões: a política monetária e a estabilidade financeira."

Campos Neto defendeu que o TechSprint deve explorar o potencial de tecnologias inovadoras, a fim de criar soluções para melhorar a negociação de ativos verdes e melhorar o de investimentos.