Adama reverte lucro e registra prejuízo de US$ 32 milhões no 1º trimestre

A empresa de agroquímicos Adama, controlada pela holding Syngenta Group, obteve prejuízo líquido de US$ 32 milhões no primeiro trimestre de 2024, informou a companhia nesta quinta-feira, 25. Em igual período do ano passado, a Adama teve lucro de US$ 12 milhões. Em termos ajustados, a companhia passou de lucro de US$ 22 milhões no ano passado para prejuízo de US$ 10 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) diminuiu 27%, para US$ 120 milhões. Na base ajustada, o Ebitda passou de US$ 165 milhões para US$ 132 milhões, recuo de 20%. A receita da Adama caiu 16%, para US$ 1,057 bilhão, refletindo redução de 10% nos preços e recuo de 5% nos volumes, disse a empresa em nota.

O recuo nas vendas foi atribuído aos preços de mercado mais baixos e menor demanda, com a pressão sobre os mercados de proteção de lavouras e de ingredientes ativos da China, disse a empresa. A alta concorrência e uma abordagem de "esperar para ver" também influenciaram o resultado. Além disso, condições climáticas desfavoráveis e a opção por manter níveis mais baixos de estoque para comprar mais perto da temporada de cultivo também pesaram sobre as vendas, disse a Adama.