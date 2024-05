Taxas futuras de juros operam em alta com avanço do dólar e das taxas dos Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta quarta-feira, 24, com os ajustes concentrados principalmente nos vencimentos intermediários e longos. A alta ocorre em sintonia com a elevação dos juros dos Treasuries e a valorização do dólar ante o real.

Segundo profissionais do mercado financeiro, contribui para a pressão nos títulos do Tesouro norte-americano o dado acima do esperado das encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos, que subiu 2,6%, contra expectativa de 2% do mercado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por aqui, o mercado opera na expectativa do início da palestra do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Upload Summit 2024, promovido pela Upload Ventures, em São Paulo