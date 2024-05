Questão de pessoal e remuneratória no BC é bastante legítima, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 24, que a remuneração dos servidores da autarquia é uma questão "bastante legítima." Segundo ele, a autoridade monetária precisa de orçamento para fazer investimentos, por exemplo, no Pix.

"O tema do orçamento do BC é complexo, porque a tecnologia foi mudando e cada vez menos você precisa de dinheiro para imprimir moeda, e cada vez mais vai precisar de dinheiro para investir no Pix", disse Galípolo, durante um evento organizado pela Upload Ventures, em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele acrescentou que há uma necessidade de investimentos e de "equacionar" a questão de pessoal e remuneração na autarquia.