Queda no preço do minério derruba lucro da Vale em 12,9% no 1º trimestre, para R$ 8,3 bilhões

A queda no preço do minério de ferro no mercado internacional pressionou o resultado da Vale no primeiro trimestre. A empresa fechou o período com um lucro líquido de R$ 8,291 bilhões, cifra 12,9% inferior a registrada entre janeiro e março do ano passado. A mudança no perfil de vendas da Vale também pesou no resultado, influenciado pela maior procura das siderúrgicas chinesas por um minério de baixa qualidade. Esse movimento contribuiu para a queda de 4,4% na receita líquida da empresa, que somou R$ 41,89 bilhões. Isso porque o minério de ferro é o carro-chefe das vendas da Vale, e a China responde sozinha por 62% das operações. Quando o foco está nos insumos de menor qualidade, a companhia perde o prêmio de qualidade embutido na cotação do produto com alto teor de ferro.

Por outro lado, o resultado apresentado pela companhia indicou um aumento no volume de produção e vendas. "Nossas vendas de minério de ferro aumentaram 15% ano a ano, apoiadas por uma produção forte - a maior produção de um 1º trimestre desde 2019. Nos também estamos tendo progresso nos nossos projetos de crescimento, que ajudarão a melhorar a qualidade e flexibilidade do nosso portfólio", afirmou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo no relatório do balanço trimestral. Além de lucro mais fraco, o primeiro trimestre trouxe uma série de reveses à Vale, que se combinaram com a queda no preço do minério para levar à desvalorização de 15% nas ações da companhia. O período foi marcado por um tumultuado processo de sucessão na liderança da empresa, no qual o presidente Lula teria tentado interferir, segundo fontes.