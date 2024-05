Pagamento da primeira parcela antecipada do 13º a beneficiários do INSS começa hoje

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber nesta quarta-feira, 24, a primeira parcela antecipada do 13º salário. Neste primeiro momento, o pagamento será feito para quem recebe até um salário mínimo. Para quem ganha acima de um salário mínimo, os pagamentos terão início no dia 2 de maio.

A ordem de pagamento obedecerá ao dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do segurado.

Os primeiros a receber serão os beneficiários de NIS com final 1.