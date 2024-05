Meta amplia lucro no 1º tri para US$ 12,369 bilhões, mas eleva previsão de gastos para o ano

A Meta ampliou o lucro mais que o esperado no trimestre, mas revisou para cima sua projeção de gastos para 2024. A empresa informou nesta quarta-feira, 24, que teve lucro líquido de US$ 12,369 bilhões no primeiro trimestre de 2024 - ou de US$ 4,71 por ação, em termos ajustados.

O resultado ficou acima da projeção de analistas da FactSet, que previam lucro ajustado de US$ 4,32. Foi uma alta de mais de 110% em relação a igual período de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A receita da Meta foi de US$ 36,455 bilhões nos três primeiros meses deste ano, 27% maior na mesma base comparativa. Nesta caso, a projeção do mercado era de US$ 36,14 bilhões.