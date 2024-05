Lira: deputados discutem se reforma tributária terá dois relatores ou grupos de trabalho

O esclarecimento se deu no dia previsto para a apresentação das propostas do governo para regulamentar a reforma tributária.

Segundo Lira, a ideia é que os projetos estejam no plenário para votação antes do recesso parlamentar de julho. A Câmara ainda deve criar um calendário com essa previsão.

"Nossa ideia é trabalhar para que em 60, 70 dias, isso possa estar no plenário da Câmara", disse Lira. "Se não houver as condições políticas, a gente vai vendo com o tempo."

Segundo Lira, de toda forma, é importante que a apreciação da regulamentação da reforma tributária "aconteça esse ano ainda".