Japão anuncia investigação antidumping sobre eletrodos de grafite de origem chinesa

O ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão anunciou nesta quarta-feira, 24, que iniciará uma investigação antidumping sobre eletrodos de grafite provenientes da China. Em comunicado, o governo japonês afirma que decidiu lançar a medida de acordo com os acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC) e as leis nacionais, depois de receber um pedido dos fabricantes japoneses de grafite SEC Carbon, Tokai Carbon e Nippon Carbon.

A investigação deverá ser concluída dentro de um ano, em princípio. O ministério proporcionará oportunidades às partes interessadas, incluindo fornecedores na China, produtores nacionais e importadores de eletrodos de grafite, para apresentarem provas, ao mesmo tempo que realizam uma investigação factual.

Com base nos resultados da investigação, o governo do Japão determinará se o produto foi ou não importado a preços de dumping e se essas importações causaram ou ameaçaram prejuízo à indústria nacional, e tomará uma decisão sobre a imposição ou não de um direito antidumping sobre os produtos sujeitos à investigação, afirma o comunicado.