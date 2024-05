Ibovespa reflete cautela e cai 0,33%, aos 124,7 mil pontos

Na ponta ganhadora, destaque para PetroReconcavo (+4,74%), Iguatemi (+2,10%) e Pão de Açúcar (+1,81%). No lado oposto, Petz (-9,51%), Casas Bahia (-4,86%) e Vamos (-4,11%). No fechamento, os índices de Nova York não conseguiram manter o fôlego de recuperação: Dow Jones -0,11%, S&P 500 +0,02% e Nasdaq +0,10%.

Em leve baixa pelo segundo dia, o índice oscilou de 124.555,92 (-0,47%) a 125.472,55, saindo de abertura a 125.149,18 na sessão. O dia foi moderadamente negativo para as ações de maior peso no Ibovespa, à exceção de Vale (ON +1,24%), que divulgará o balanço do primeiro trimestre após o fechamento da B3, nesta noite. As ações de grandes bancos mostraram sinal misto no encerramento, entre -0,44% (Itaú PN) e +0,11% (Santander Unit). O dia foi levemente negativo para Petrobras (ON -0,44%, PN -0,46%), com o petróleo ainda se ajustando à relativa distensão geopolítica no Oriente Médio.

O Ibovespa seguiu em baixa, sem conseguir acompanhar a virada pontual dos índices de ações em Nova York ao positivo no meio da tarde desta quarta-feira, em dia de retomada da pressão sobre os rendimentos dos Treasuries após nova leitura, acima do esperado, sobre dados americanos, desta vez referentes a encomendas de bens duráveis. Assim, o índice da B3 caiu 0,33%, aos 124.740,69 pontos, com giro a R$ 20,1 bilhões. Na semana, o Ibovespa recua 0,31% e, no mês, cede 2,63% - no ano, perde 7,04%.

A sessão foi marcada por retomada na trajetória de alta dos rendimentos dos Treasuries e, por consequência, na curva de juros no Brasil, com os investidores à espera, ainda nesta semana, de novos dados de peso sobre a economia americana, como a leitura preliminar sobre o PIB do primeiro trimestre e o PCE, métrica de inflação ao consumidor acompanhada de perto pelo Federal Reserve, o BC americano. Na agenda desta quarta-feira, as encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos mostraram alta de 2,6% em março, na margem, acima da expectativa de consenso, que indicava avanço de 2% no mês.

"O dia foi de ganho global para o dólar, o que favoreceu nova correção, leve, para o Ibovespa, com os bancos, em parte da sessão, alinhando-se entre as maiores quedas considerando as ações de maior liquidez após as falas do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo", diz Alex Carvalho, analista da CM Capital.

Na avaliação da Fitch Ratings, os bancos brasileiros enfrentarão contínuos ventos contrários nas receitas devido a novos cortes nas taxas de juros em 2024, reporta a jornalista Marcia Furlan, do Broadcast. O ritmo e a magnitude desses cortes ainda são incertos, mas o aumento das margens líquidas no curto prazo será equilibrado com empréstimos de menor rendimento e crescimento modesto do crédito real, acrescenta a agência de classificação de risco de crédito.