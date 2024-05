FGV: expectativas melhores para finanças das famílias puxam alta na confiança do consumidor

As perspectivas melhores para as finanças das famílias nos próximos meses impulsionaram o avanço na confiança do consumidor em abril, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 1,9 ponto em abril ante março, na série com ajuste sazonal, para 93,2 pontos, o segundo aumento consecutivo, informou a FGV. Em médias móveis trimestrais, o índice cresceu 0,8 ponto, após seis recuos seguidos.

"A melhora da confiança no mês foi influenciada, principalmente, pelas expectativas para os próximos meses, enquanto a percepção sobre a situação atual ficou praticamente constante entre março e abril. Entre as faixas de renda, a alta da confiança ocorreu nas faixas mais baixas, com maior magnitude na faixa 1 (renda de até R$ 2.100,00). A segunda alta consecutiva sugere uma possível reversão da desaceleração iniciada no último trimestre do ano passado, com o indicador de situação financeira futura sendo o principal impulsionador dessa melhora. No entanto, com as limitações financeiras que muitas famílias enfrentam, ainda é cedo para confirmar uma tendência mais clara de recuperação da confiança nos próximos meses", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.