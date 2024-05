Carrefour amplia vendas no 1º trimestre e se compromete a acelerar cortes de custo na Europa

O Carrefour registrou vendas de 22,156 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, um avanço em termos ajustados de 13,5% ante igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 24.

O resultado foi impulsionado principalmente pelo desempenho no Brasil, onde houve um momento de "inflexão", de acordo com a própria empresa. No País, as vendas cresceram 1,3% em uma métrica ajustada.

A companhia se comprometeu a ampliar os esforços de redução de custos na França e no resto da Europa. "Novos progressos na implementação do nosso plano estratégico permitem ao grupo ver o resto do ano com confiança e para confirmar suas metas para o ano inteiro de 2024", afirma o CEO da empresa, Alexandre Bompard.