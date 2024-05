TIL anuncia investimento de R$ 17 bi no Brasil; R$ 3 bi irão para dragagem em terminal de SC

A Terminal Investment Limited (TIL) - do grupo MSC - uma das maiores operadoras de terminais de contêineres do mundo, anunciou na segunda-feira, 22, a intenção de realizar investimentos no Brasil que somam R$ 17 bilhões. O anúncio foi feito durante a noite, após reunião de representantes da multinacional no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as medidas está o termo aditivo para estender o contrato de arrendamento no Porto de Santos no valor de R$ 4 bilhões R$ 2 bilhões já investidos e outros R$ 2 bilhões referentes ao aditivo. Há ainda a previsão de investimentos de R$ 3 bilhões em projetos para o aumento da profundidade do canal no Terminal da Portonave, e outros R$ 10 bilhões em novos investimentos, totalizando R$ 17 bilhões em projetos em prospecção no Brasil nos próximos anos.

A reunião no Planalto contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que, ao lado de Lula, recebeu o presidente do Grupo MSC, Diego Aponte; o CEO Global da TIL, Ammar Kanaan; o diretor de investimentos, Patricio Junior, e o presidente da MSC Shipping no Brasil, Elber Justo.