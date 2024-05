Publicada no 'Diário Oficial da União' a Medida Provisória do pacote de crédito do governo

Com as medidas, o governo prevê realizar 1,25 milhão de transações de microcrédito até 2026, último ano do mandato presidencial.

O pacote inclui:

- O Programa Acredita no Primeiro Passo, que vai funcionar no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, "com a finalidade de gerar oportunidades de inclusão produtiva, aumento da renda pelo trabalho, qualidade de vida e participação social para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)". A ação é direcionada para territórios de alta vulnerabilidade socioeconômica e priorizará sua atuação junto a mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas inscritos no CadÚnico.

- O Procred 360, vinculado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que vai atender microempresas e microempreendedores individuais.