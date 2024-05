Previsão do Focus para Selic no fim de 2024 sobe de 9,13% para 9,50% ao ano

Após o governo anunciar as mudanças na meta fiscal para os próximos anos, e considerando o cenário externo adverso, o mercado elevou a projeção da Selic para 2024 para 9,50%, ante 9,13% na última semana. Há um mês, o patamar era de 9,00%. Considerando apenas as 103 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2024 passou de 9,25% ao ano para 9,75%.

O Copom cortou a Selic pela sexta vez consecutiva em 0,50 pp, para 10,75% ao ano em março. O colegiado mudou a sinalização e indicou que o ritmo de corte de 0,50 ponto porcentual continua sendo o mais apropriado para a próxima reunião - no singular, e não no plural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No encontro de março, o Copom repetiu que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular daquelas de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.