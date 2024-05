Ouro fecha em baixa, com tensões geopolíticas contidas e menor pressão de câmbio

O ouro fechou em leve baixa nesta terça-feira, 23, à medida que arrefecem as preocupações de escalada nas tensões entre Irã e Israel. A retração do dólar e dos juros dos Treasuries também ajuda o metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 0,18%, a US$ 2.342,10 a onça-troy.

"Há vários ventos contrários", comentou o Commerzbank em relatório. Além da "desprecificação" dos riscos geopolíticos, o banco cita as expectativas de juros altos nos EUA como outro fator baixista para o ouro. O Commerzbank acredita, porém, que o potencial de queda adicional no preço do metal deve permanecer limitado.