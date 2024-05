Governo fez trabalho muito criterioso em decisão sobre aço, afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira que a decisão do governo que afeta 11 Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCMs) da siderurgia foi "criteriosa". Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo estabeleceu uma cota de importação para esses produtos. O que exceder este volume entrará no Brasil com alíquota de 25%.

Segundo Alckmin, a cota de cada item é calculada pela média de importação entre 2020 e 2022, acrescido de 30%. "Pegamos a média entre os três anos e colocamos mais 30% acima, até esse limite, não tem nenhuma alteração. Fica como está hoje. O que a importação for superior a 30% da média, aí a alíquota passa a 25%", disse Alckmin à imprensa, avaliando ainda que "grande parte" das importações ficará dentro da cota. "Nossa análise é que vamos ficar grande parte dentro da cota, sem nenhuma alteração", comentou.

O ministro pontuou que o governo verificou, especialmente no ano passado, um grande aumento de importação em alguns itens do aço - que em alguns casos chegava a mais de 1000%. "É uma indústria importante, de base, extremamente necessária ao País", disse Alckmin.