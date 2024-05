Entre unidades habilitadas pela Malásia estão 2 da BRF e uma da JBS, diz ABPA

A BRF, com duas unidades, e a JBS Aves, com uma, estão entre as empresas habilitadas na segunda-feira, 22, para exportação de carne de frango halal ao mercado da Malásia, informou, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A outra habilitação foi concedida à Vibra Agroindustrial.

De acordo com a ABPA, as unidades da BRF estão localizadas em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a da JBS Aves no Paraná e a da Vibra no Rio Grande do Sul.

O Brasil já tinha três plantas habilitadas pela Malásia, sendo duas da BRF e uma da Jaguafrangos, localizadas em Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná.