Cerca de 84% dos devedores em março são reincidentes, aponta pesquisa

O restante (15,99%) não esteve com restrições no CPF ao longo dos últimos 12 meses e, por isso, não foram considerados reincidentes.

Em março, cerca de 84% dos consumidores que atrasaram contas em março são reincidentes, isto é, já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. É o que apontam os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

O indicador ainda revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 78,1 dias, ou seja: depois de 2,6 meses (em média) de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.



Além disso, nos últimos 12 meses encerrados em março de 2024, houve uma queda de 5,25% no número de devedores reincidentes, aqueles que já tinham aparecido no cadastro de inadimplentes no período analisado. A comparação é com os 12 meses anteriores.

Segundo o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o alto índice de reincidentes mostra a importância de o consumidor entender o valor de cada uma das suas dívidas e o quanto consegue pagar por mês para o pagamento de cada uma delas.

"Uma dica importante é procurar o credor sabendo exatamente o quanto você deve, o quanto sua dívida aumentou por causa de juros e o quanto você consegue pagar por mês para sair dessa situação. Um acordo só deve ser aceito ou proposto, se o consumidor avaliar que ele se encaixa na sua realidade."

A abertura por faixa etária dos devedores reincidentes mostra que o grupo mais representativo no Brasil em março foi o de 30 a 39 anos (25,34%). Já a participação dos devedores reincidentes por sexo segue bem distribuída, sendo 53,71% mulheres e 46,29% homens.

Outro ponto é que, nos 12 meses encerrados em março de 2024, houve crescimento de 3,42% no número de consumidores que conseguiram sair das listas de negativados. A comparação é com os 12 meses anteriores.