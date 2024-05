Caixa lança edital para startups de inteligência de dados; saiba como participar

O banco vai selecionar até quatro propostas para celebrar contrato de experimentação, a fim de encontrar solução no mercado para uso inteligente dos dados do Open Finance

A Caixa Econômica Federal publicou o edital para chamada de startups em busca de soluções inovadoras no uso de inteligência de dados.

O banco vai selecionar até quatro propostas para celebrar contrato de experimentação, a fim de encontrar solução no mercado para uso inteligente dos dados do Open Finance.

Além disso, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 24 de maio no site de compras da Caixa. Podem se inscrever no processo pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam aos critérios do certame e respeitem as condições legais da Lei Complementar nº 182 – Marco Legal das Startups.