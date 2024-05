Bolsas da Europa fecham em alta, ante PMIs e temporada de balanços; Londres renova recordes

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 23, em meio a avanço acima do esperado dos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) e resultados da temporada de balanços. Em Londres, o mercado acionário renovou recordes de fechamento e intraday. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,11%, a 507,89 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O clima positivo do mercado europeu ganhou força pela manhã, frente a dados macroeconômicos melhor que o esperado. Segundo leitura preliminar da S&P Global e parceiros, o PMI composto da zona do euro subiu para 51,4 em abril, o maior nível em 11 meses, resultado motivado pela força do setor de serviços que contrapôs a fraqueza do industrial. Este cenário também se refletiu na Alemanha (PMI composto de 50,5 em abril, maior nível em dez meses) e no Reino Unido (54 em abril, maior nível em 11 meses).

Para o ING, os números da zona do euro sugerem que a atividade "está finalmente voltando a crescer" no início do segundo trimestre, mas a robustez do setor de serviços não deve impedir cortes de juros pelo Banco Central Europeu (BCE). Nesta terça, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, afirmou que a redução das taxas em junho é "fait accompli" (fato consumado), caso não ocorram "surpresas". Investidores europeus também se mantiveram atentos a resultados da temporada de balanços, que levaram os setores de varejo e tecnologia a liderar ganhos na EuroStoxx. Em Frankfurt, o DAX fechou em alta de 1,58%, a 18.142,58 pontos, impulsionado pelo salto da SAP (+5,27%), empresa de tecnologia alemã que reportou aceleração nos seus negócios em nuvem e resultados sólidos do primeiro trimestre. Já a Renault garantiu receita geral um pouco acima das expectativas nos primeiros três meses do ano e, apesar de pressão temporária pela queda na receita da divisão automotiva, a ação fechou em alta de 0,40%. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,81%, a 8.105,78 pontos.