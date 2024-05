Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com apoio limitado de Wall Street

Por Sergio Caldas*

Brasília, 23/04/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta terça-feira sem direção única, com parte delas apoiadas pela recuperação de Wall Street ontem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liderando ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,92% em Hong Kong, a 16.828,93 pontos, ajudado por ações ligadas a consumo, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, a 37.552,16 pontos, impulsionado por ações do setor financeiro e após o iene renovar mínima em quase 34 anos em relação ao dólar, e o Taiex registrou ganho de 0,97% em Taiwan, a 19.599,28 pontos.