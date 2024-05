Após reunião com Lira, Haddad diz que saiu convencido de que há acordo para votar Perse

De acordo com ele, houve acordo tanto na definição de um custo fixo de R$ 15 bilhões até 2026 quanto na criação de uma regra de habilitação prévia junto à Receita Federal - ou seja, as empresas deverão se habilitar antes de receberem o benefício.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 23, que saiu da reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes partidários convencido de que há um acordo para a votação do projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Haddad participou de almoço dos parlamentares para fechar um consenso em torno da proposta.

O ministro disse ainda que, limitado o valor da renúncia fiscal, o número de CNAEs que serão beneficiados pelo programa torna-se indiferente para a equipe econômica. A decisão sobre quais setores serão abrangidos pelo Perse deve ser tomada pelos próprios parlamentares.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, após reunião com Haddad, líderes já haviam concordado que o parecer apresentado pela relatora do Perse, deputada Renata Abreu (Podemos-SP), poderia abrir brecha para que o programa custasse mais do que os R$ 15 bilhões. A ideia defendida no encontro era de que essa proposta deveria ser alterada.