Alckmin: governo zerou alíquota de imposto de importação em bens de capital de 225 NCMs

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, informou que o governo também zerou nesta terça-feira, 23, a alíquota do imposto de importação de 225 NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) de Bens de Capital (BK), e de 19 NCMs de Bens de Informática e Telecomunicações (BIT). O chamado ex-tarifário é aplicado a produtos que não contam com produção nacional.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), dos 225 itens relativos a bens de capital, 205 são novidades na lista de exceção, com a republicação de 20 ex-tarifários.

Já a decisão sobre os bens de informática e telecomunicação afeta novos itens.