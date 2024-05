Quem invadir propriedade pode perder o Bolsa Família; entenda

O projeto de lei teve o seu regime de urgência aprovado; decisão vem após o anúncio do chamado "Abril Vermelho", período em que as ações são itensificadas

A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto de lei que prevê sanções administrativas a invasores de terras em todo o País (PL 895/2023).

Entre elas, a proibição ao invasor de receber qualquer benefício ou auxílio de programas sociais federais, bem como de ser nomeado para cargo público ou de comissão, e de contratar com o poder público.

Isso porque foi aprovado, na última terça-feira, 16, o regime de urgência para o projeto. A decisão vem após o anúncio do chamado "Abril Vermelho", período em que as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) são intensificadas.