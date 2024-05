Programa Acredita formata hedge cambial para investimento em projeto sustentável, diz Planalto

O Palácio do Planalto anunciou nesta segunda-feira, 22, a formatação do instrumento de hedge cambial para investimentos em projetos sustentáveis dentro do Programa Acredita, denominado Eco Invest Brasil. "No cenário atual, dada a volatilidade do real, o custo da proteção cambial para prazos mais longos é tão alto que inviabiliza investimentos ecológicos em moeda estrangeira. Com isso, praticamente não existem soluções no mercado nacional para prazos acima de 10 anos", justificou a Presidência.

Nos últimos dias, o dólar rompeu a marca de R$ 5,00 e na manhã desta segunda-feira já se firmava acima de R$ 5,20, com incertezas externas e desconfiança em relação às contas públicas, com a mudança da meta fiscal do ano que vem, de 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB) para déficit zero.

A iniciativa, conforme o governo, visa a incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no País e oferecer soluções de proteção cambial.