Para Fazenda, importa pagamento de dividendos da Petrobras para esforço fiscal, diz Durigan

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 22, que o pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras "claro que importa" para a Fazenda no contexto do esforço fiscal pretendido pela equipe econômica do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que, se confirmado, o desembolso de agora vai representar um repasse de R$ 6 bilhões da estatal para a União, o que corresponde ao pagamento de 50% dos dividendos extraordinários que haviam sido integralmente retidos pela empresa.

"Claro que para a Fazenda - estou fazendo um comentário dissociado da governança da Petrobras, que tem de seguir a sua a avaliação - para a Fazenda é claro que o pagamento dos dividendos da Petrobras importa no esforço fiscal que a gente tem feito este ano", disse Durigan ao ser abordado por jornalistas ao final da solenidade de lançamento do Programa Acredita, voltado para conceder crédito e facilitar renegociação de dívidas bancárias de pequenos negócios, no período da manhã no Palácio do Planalto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério da Fazenda tem lançado medidas e tentado ajustes para conseguir cumprir a meta fiscal de déficit zero este ano.