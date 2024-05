Papel da Emgea como securitizadora do mercado imobiliário será ampliado, diz Planalto

O governo Lula confirmou nesta segunda-feira, 22, que irá ampliar o papel da Empresa Gestora de Ativos (Emgea) para atuar como securitizadora no mercado imobiliário, conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O Planalto diz acreditar que essa atuação vai permitir que os bancos possam aumentar as concessões de crédito imobiliário em taxas acessíveis para a classe média, suprindo a queda da captação da poupança.

"Ao permitir a securitização, os bancos abrem espaço em seus balanços para liberar novos financiamentos imobiliários", afirmou o governo em nota que detalha as medidas do pacote de crédito que está sendo divulgado nesta segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a Emgea, o governo quer criar um mercado secundário de crédito imobiliário mais robusto. "Essa ação beneficia especialmente as famílias de classe média, que não se qualificam para programas habitacionais populares, mas para quem o financiamento a taxas de mercado é muito caro", disse.