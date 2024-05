Ouro fecha em queda de mais de 2%, com realização de lucros após rali e sem escalada de tensões

O ouro fechou em baixa de mais de 2%, com realização de lucro após rali elevar o preço do metal em 13% desde o início do ano. Uma moderação na aversão a risco global também incide sobre o ouro, à medida que as tensões entre Israel e Irã permanecem contidas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 2,79%, a US$ 2.346,40 a onça-troy, novo recorde histórico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Parece que a realização de lucros começou, afirma a SP Angel em nota. Na visão da consultoria, muitas mineradoras de ouro agora estarão vendendo a prazo com os novos altos níveis de preços, a fim de garantir os lucros diante da inflação.