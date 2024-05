Márcio França diz que ProCred vai gerar quase R$ 12 bilhões de crédito

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse nesta segunda-feira, 22, que o ProCred 360, novo programa de crédito a empreendedores, tem potencial de gerar quase R$ 12 bilhões em crédito, uma alavancagem de 2,85, com R$ 4 bilhões disponibilizados a partir do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, o ProCred 360 estabelece condições especiais de taxas e garantias por meio do FGO para operações destinadas a MEIs e microempresas com faturamento anual limitado a R$ 360 mil.

O programa conta com taxas de juros fixadas em Selic + 5% ao ano. Além disso, permite o pagamento de juros no período de carência.