Lula: reajustes salariais são sinal de que empresários também acreditam na economia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em discurso nesta segunda-feira, 22, que 87% dos acordos salariais feitos em 2023 estipularam aumentos acima da inflação, e que isso é sinal de que os empresários acreditam na economia. Ele deu as declarações no Palácio do Planalto durante lançamento do programa Acredita, voltado para crédito.

"Isso é um sinal de que não é apenas eu que estou acreditando na economia, e o Haddad. É sinal de que os empresários também estão acreditando embora nem todos falem para a imprensa", disse o presidente da República.

Lula também reclamou das avaliações que o empresariado fazem de seu governo.