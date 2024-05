Juros: melhora do câmbio eleva chance de BC cumprir forward guidance e DIs curtos caem

Os juros futuros fecharam a sessão em baixa nos vencimentos de curto prazo e entre a estabilidade e leve alta nos demais prazos. No curto prazo, o mercado de juros deu sequência ao movimento de correção de altas iniciado nos últimos dias hoje apoiado na queda do dólar. O câmbio tem sido visto como variável-chave para os ajustes nas apostas para a Selic nos próximos meses, e o real foi destaque positivo entre moedas emergentes na segunda-feira,22. Apesar do alívio nos prêmios de risco, a curva segue projetando Selic terminal perto de 10,25% e desaceleração do ritmo de corte para 0,25 ponto porcentual no Copom de maio.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,320%, de 10,351% no ajuste de sexta-feira, 19. A taxa do DI para janeiro de 2026 caiía de 10,54% para 10,52%. A do DI para janeiro de 2027 era de 10,83%, ante 10,81% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2029 subia de 11,24% para 11,30%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As taxas curtas e até o miolo da curva recuaram pela terceira sessão consecutiva. Eram as que tinham mais espaço para ajustes depois da forte reprecificação da trajetória prevista para a Selic nos ativos na semana passada. O economista-chefe do Banco Bmg, Flávio Serrano, afirma que o movimento foi puxado pelo câmbio, na medida em que o recuo do dólar amplia a possibilidade de o Banco Central cumprir a indicação do forward guidance, de nova redução da Selic em 0,5 ponto na reunião do Copom de maio.