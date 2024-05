Bolsas da Europa sobem com alívio de tensões no Oriente Médio; em Lisboa, Galp salta mais de 17%

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/04/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, em meio a um alívio das tensões no Oriente Médio e enquanto investidores aguardam balanços de grandes bancos nos próximos dias. Em Lisboa, a ação da Galp disparou, após atualização positiva da petrolífera portuguesa sobre campanha exploratória na Namíbia.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,40%, a 501,27 pontos, com ajuda do subíndice do setor bancário, que tinha alta de 0,70%.