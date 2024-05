Azul vai operar voos extras para o Ceará durante férias de julho

O Ceará terá 34 novos voos extras ofertados pela Azul Linhas Aéreas durante as férias de julho, período de alta temporada. As conexões serão entre os aeroportos de Campinas, em São Paulo, e Internacional de Fortaleza, na capital cearense.

Segundo a companhia aérea, os voos acontecerão de 3 a 31 de julho, às segundas, quartas, quintas-feiras e domingos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mais de 30 conexões só em uma companhia aérea, o que nos deixa com boas expectativas para o período", avalia Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará.