Fortaleza é o quarto destino mais procurado por clientes de companhia aérea

Fortaleza, CE, BR 16.02.24 -Movimentação de passageiros no Aeroporto Pinto Martins (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza é o quarto lugar no ranking nacional entre os destinos mais procurados pelos clientes da Latam em 2023. É o que aponta os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Vale lembrar que a busca não necessariamente se manifesta em compra. Responsável por mais da metade do crescimento de passageiros aéreos no Brasil no ano passado, a companhia registrou uma movimentação de 1,4 milhão de viajantes no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Quando avaliado os resultados regionais, o Ceará desponta na primeira colocação do Nordeste, superando Salvador, que registrou 930 mil passageiros.

Ampliação das rotas

A rota Fortaleza - São Paulo, pela Latam Linhas Aéreas, passa a contar com 63 voos semanais em abril. Antes eram 49. A ampliação da frequência em 20% tem potencial de ampliar a conectividade da capital cearense com mais 48 aeroportos brasileiros e 23 no exterior onde a companhia opera. De acordo com a companhia, serão 45 voos semanais conectando o Aeroporto Internacional Pinto Martins com o Aeroportos de Guarulhos e outros 18 voos semanais conectado com Congonhas. “Seguimos crescendo fortalecidos e comprometidos em ajudar a democratizar a aviação no Brasil. O aumento da demanda e a sustentabilidade da nossa operação nos permitem esse aumento de voos para beneficiar quem ainda precisa programar neste ano a sua viagem a negócios ou a lazer”, aponta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil. Brasil Além de Fortaleza, também foram ampliadas as conexões em outras 27 rotas domésticas. O aumento, que representa 165 voos a mais por semana, tem como objetivo atender a demanda aquecida no País. Os Estados com os maiores aumentos, excluindo São Paulo e Distrito Federal, onde estão os hubs da Latam no Brasil, são Rio de Janeiro e Espírito Santo, ambos com 21 novos voos semanais. Na sequência, aparecem Santa Catarina (19), além de Minas Gerais e Paraná, com 16. O incremento inclui o investimento na nova rota Congonhas-Caxias do Sul, que será inaugurada no início de abril com 5 voos semanais, e retomada da rota Vitória-Rio de Janeiro/Galeão, com 2 voos diários.