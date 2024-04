Decisões do Copom estão sendo tomadas com base no atingimento do centro da meta, diz Picchetti

O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse que as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) estão sendo tomadas com base no atingimento do centro da meta da inflação. Em entrevista ao programa Economia Pra Você da BandNews TV, cuja íntegra foi transmitida na noite da quinta-feira, 11, Picchetti reforçou que há quatro explicações possíveis para a desancoragem das expectativas de inflação no País.

São elas: a questão fiscal, os preços relativos, a condução da própria política monetária e um componente de inércia.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, Picchetti já havia mencionado esses quatro pontos.