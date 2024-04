Correção: FSB começa a preparar balanço sobre IA no setor financeiro a pedido do G20

A matéria publicada ontem continha um erro no texto. O balanço está sendo feito a pedido do G20 sob a presidência do Brasil, e não a pedido do Brasil, como constava na nota original. Abaixo, a versão corrigida:

O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) para a Europa disse na quinta-feira, 11, que realizou, a pedido do G20 sob a presidência do Brasil, reuniões para a produção de um balanço dos novos desenvolvimentos em inteligência artificial e suas implicações à estabilidade financeira global.

Em reunião realizada em Dublin, na Irlanda, o FSB definiu a implementação de um quadro regulamentar e de supervisão global para o mercado de criptoativos como o foco para este ano.