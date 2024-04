Juros: taxas avançam com cautela externa e dados fortes do varejo

Os juros futuros fecharam em alta, mas desacelerando o ritmo à tarde, após o mercado digerir falas mais hawkish de dirigentes do Federal Reserve e as inesperadas alta nas vendas do varejo no Brasil em fevereiro. Os rendimentos dos Treasuries se afastaram das máximas da sessão, mas seguiram nos maiores níveis desde novembro, refletindo as preocupações com a política monetária nos Estados Unidos, que não tiveram alívio com a inflação no atacado dentro do esperado. A precificação da Selic terminal na curva continuou rondando os 10%.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,090%, de 10,030% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subia de 10,15% para 10,25%. A do DI para janeiro de 2027 avançava a 10,56%, de 10,48%. O DI para janeiro de 2029 marcava 11,11%, de 11,05%.

A acomodação das taxas à tarde esteve relacionada a uma pausa no noticiário e na agenda negativos e não exatamente a uma melhora de humor. "O mercado ainda está tentando se encontrar após o que ocorreu ontem, com o CPI e a abertura dos Treasuries indicando que o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos pode ser adiado mais uma vez", afirma Daniel Leal, estrategista de renda fixa da BGC Liquidez.