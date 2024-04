Inflação de serviços desacelera para 5,09% em 12 meses, diz IBGE

Os dados divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo IBGE mostraram um recuo na inflação de serviços, setor que, na avaliação do mercado, continua sendo puxado pela recuperação do mercado de trabalho. Na composição do IPCA, a variação dos preços de serviços foi de 0,10% em março, ante 1,06% em fevereiro.

A desaceleração em serviços foi puxada pelo fim do impacto dos reajustes de mensalidades escolares - que tradicionalmente acontece em fevereiro -, assim como por uma nova queda nos preços das passagens aéreas e de pacotes turísticos, explicou o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, André Almeida. O fim das férias teria ajudado não apenas no recuo das passagens aéreas, como também na queda de outros serviços turísticos no mês, acrescentou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços registrou queda: de 5,25%, em fevereiro, para 5,09% em março - menor patamar desde janeiro de 2022, quando também estava em 5,09%. "O que a gente tem observado nos últimos meses é essa desaceleração da inflação de serviços, embora ainda acima, em 12 meses, da inflação geral", apontou Almeida.