Fluxo cambial total em 2024 até o dia 5 de abril é positivo em US$ 4,111 bi, mostra BC

No acumulado do ano, o canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 13,510 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 162,292 bilhões e retiradas no total de US$ 175,802 bilhões.

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 4,111 bilhões em 2024 até o dia 5 de abril, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 11. No mesmo período de 2023, havia entrada de US$ 14,919 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 8,505 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 16,449 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 53,184 bilhões em outras entradas.

No comércio exterior, o saldo em 2024 é positivo em US$ 17,621 bilhões, com importações de US$ 60,517 bilhões e exportações de US$ 78,138 bilhões.

O País registrou fluxo cambial negativo em US$ 684 milhões em abril, até o dia 5, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central. Em março, houve entrada líquida de US$ 1,752 bilhões, conforme o resultado preliminar

Com a entrada em vigor da nova lei cambial, operações menores têm até o dia 5 do mês subsequente para serem informadas ao BC e, por isso, a estatística mensal final do fluxo cambial é publicada na terceira semana do mês seguinte.

Em abril, até o dia 5, o canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 3,659 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 13,324 bilhões e vendas no total de US$ 16,983 bilhões.

No comércio exterior, o saldo preliminar do mês foi positivo em US$ 2,975 bilhões, com importações de US$ 3,689 bilhões e exportações de US$ 6,664 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 805 milhões em ACC, US$ 2,068 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 3,792 bilhões em outras entradas.