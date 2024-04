Dirigente do Fed vê política monetária 'bem posicionada' e prega 'abordagem paciente'

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta quinta-feira, 11, que a política monetária no país está "bem posicionada" neste momento, e defendeu uma "abordagem paciente", até que o BC dos Estados Unidos tenha mais certeza sobre a desinflação e possa cortar juros. Em discurso no Clube Econômico de Nova York, ela disse que projeta retorno da inflação à meta de 2%, com o mercado de trabalho ainda saudável, mas advertiu que este será um processo "desigual", com alguns sobressaltos.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Collins ponderou que os riscos e as incertezas "seguem elevados", no quadro atual. Ainda assim, traçou um quadro positivo para a economia, com atividade robusta, mesmo em ambiente de juros elevados. A força da demanda foi destacada por ela.

Collins afirmou que, na sua avaliação, já diminuiu o risco de que a política monetária fique apertada demais. Os riscos à economia estão mais equilibrados, entre cortar os juros muito cedo ou esperar demais para agir. A política monetária agora está "bem posicionada para a necessária abordagem paciente, metódica, para lidar com esses riscos", afirmou.