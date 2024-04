Dirigente do Fed reconhece que dados de inflação dos EUA no 1º tri ficaram acima do esperado

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta quinta-feira que os números de inflação no primeiro trimestre deste ano nos Estados Unidos "ficaram acima do que eu esperava", durante sessão de perguntas e respostas no Clube Econômico de Nova York.

Em seu discurso, Collins havia reforçado a paciência na abordagem da política monetária, para almejar maior certeza de que a inflação retornará à meta de 2%.

Em suas respostas no evento, ela recordou que as expectativas de inflação no curto prazo agora estão "consistentes" com a meta de inflação de 2%.