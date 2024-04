Desenrola do Fies já renegociou mais de R$ 750 milhões em dívidas no Ceará

A iniciativa, que oferta descontos na renegociação das dívidas junto ao Fies, é um programa do Governo Federal executado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

No Ceará , mais de R$ 750 milhões em dívidas foram renegociadas pelo programa Desenrola do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

São Paulo é o estado que contabilizou mais renegociações, com 48.287 estudantes beneficiados e mais de R$ 1,8 bilhão em dívidas renegociadas. Já a menor contabilização foi em Roraima, com 754 pessoas e R$ 31 milhões em acordos.

Sem a redução no valor principal, a quitação também pode ser realizada em até 150 parcelas , com 100% de desconto nos juros.

A regra é que estudantes com dívidas atrasadas em até 90 dias terão desconto de até 100% nos juros, mais até 12% no valor propriamente dito do débito, mas caso o pagamento seja à vista .

Iniciado em novembro do ano passado, os interessados podem aderir ao Desenrola do Fies até o dia 31 de maio.

Além disso, o programa disponibiliza descontos que podem chegar até 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo do cenário.

As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023.

Conforme o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o aluno que esteja cursando ou formado e se encaixe dentro das regras poderão chegar aos 100% de desconto nos encargos.

Aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham recebido Auxílio Emergencial até 2021 chegam a 99% de abatimento em débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na modalidade à vista.

Para alunos com dívidas vencidas em até 360 dias, sem estarem nos programas acima, a redução é de até 77% do valor do montante total da dívida, se ela for paga totalmente.