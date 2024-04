Bolsa e dólar ignoram IPCA e têm dia de estresse com inflação nos EUA

Após o repique provocado pelo reajuste de mensalidades escolares em fevereiro, quando chegou a 0,83%, a inflação oficial no País perdeu força e fechou o mês passado com variação de 0,16% - a menor taxa para o mês desde 2020, de acordo com o IBGE.

O resultado ficou praticamente no piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que previam mediana de 0,24%. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,93%, dentro do teto de tolerância (de 4,50%) da meta de inflação perseguida pelo Banco Central em 2024, que é de 3%.

Ainda pela manhã, o resultado teve impacto nas taxas de juros no mercado futuro, que operaram em queda. Mas a virada no humor do mercado não demorou a chegar depois da divulgação da inflação nos EUA. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em março, bem acima da estimativa do mercado. Em 12 meses, o índice passou de 3,2%, em fevereiro, para 3,5% no mês passado.