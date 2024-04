BCE não é dependente do Fed para tomar decisões, mas dos dados, destaca Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira, 11, que o BCE não depende do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para tomar suas decisões de política monetária. Segundo ela, o BCE depende do comportamento dos dados econômicos da zona do euro.

"O que ocorre na zona do euro não será um espelho do que acontece nos EUA", disse Lagarde, em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BCE de deixar suas principais taxas de juros inalteradas pela quinta vez consecutiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quarta-feira, a aposta majoritária para o primeiro corte de juros pelo Fed passou a ser setembro, após dados fortes da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA.