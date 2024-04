Moeda de R$ 5: BC lança item pelos 200 anos da 1ª Constituição do Brasil

Segundo o BC, a moeda é uma homenagem ao Poder Legislativo, já que a Carta de 1824 implementou o bicameralismo no País, com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O Banco Central (BC) lançou uma moeda comemorativa aos 200 anos da primeira Constituição do Brasil nesta quinta-feira, 11. A moeda comemorativa será de prata, com valor de face de R$ 5,00.

Moeda de R$ 5: como é a moeda comemorativa

Moeda comemorativa é de prata e pesa 28 gramas. Na parte da frente, ela tem uma composição do detalhe do livro da primeira Constituição, aberto, com a página manuscrita em cor sépia, e pena estilizada. Completam a composição as legendas “Primeira Constituição”, “Poder Legislativo”, “200 Anos” e “1824-2024”.

O reverso (parte de trás) apresenta em primeiro plano, em perspectiva, o conjunto arquitetônico do Congresso Nacional. Os círculos ao fundo são uma representação dos plenários das duas Casas. Legendas: “BRASIL”, “2024” e “5 REAIS”.

Moeda comemorativa será vendida por R$ 440

Segundo o BC, o item comemorativo será vendido por R$ 440.