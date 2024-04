Temor de juro alto nos EUA impede Ibovespa de subir, mesmo com IPCA e commodities

O Ibovespa cai na manhã desta quarta-feira, 10, acompanhando o recuo de mais de 1,00% das bolsas dos Estados Unidos, após a divulgação de dados fortes da inflação norte-americana em março. O recuo do Índice Bovespa ocorre apesar da valorização do minério de ferro e do resultado abaixo do esperado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ontem, o Ibovespa fechou com alta de 0,80%, aos 129.890,37 pontos. Às 11h15 desta quarta-feira, cedia 0,80%, aos 128.853,51 pontos, após recuar 0,81%, na mínima aos 128.838,36 pontos, e abertura aos 129.871,64 pontos, com queda de 0,01%.

"O IPCA menor é uma notícia boa, mas as grandes incertezas são os Estados Unidos. O mercado começa a duvidar se a queda dos juros americanos, que era esperada para junho, virá", avalia Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em março, ante projeção de alta de 0,30%, enquanto o núcleo do indicador atingiu 0,4% no período, contrariando a expectativa de 0,3%. Os resultados sugerem que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá demorar para começar a cortar os juros do país. Recentemente, o payroll forte elevou as dúvidas quanto ao início e à magnitude dos cortes do juro básico do país este ano. Outro foco nesta quarta-feira no decorrer do dia é a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed, além da participação de dirigentes do BC americano em eventos.