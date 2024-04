Talentos do sertão do Ceará podem se inscrever em curso gratuito de tecnologia

São 40 vagas para alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC), 15 para estudantes da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e cinco para discentes de outras instituições

A B3, bolsa de valores do Brasil, está com inscrições abertas para curso gratuito até esta sexta-feira, 12 de abril, para talentos do sertão do Ceará, voltado para capacitação imersiva em tecnologias inovadoras.

O nome do projeto é Mandacaru.dev, que também proporciona mentoria e o desenvolvimento do conhecimento, com foco na inserção no mercado financeiro via trabalho remoto.

Realizado desde 2022, o curso possui oito módulos de conteúdo. Até o momento, foram contempladas 173 pessoas e parte delas foram contratadas pela B3.