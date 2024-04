Relatora do Perse quer manter impacto anual de R$ 5 bi e indica mudanças em texto do governo

O projeto relatada por Renata, que foi protocolada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), prevê um teto de faturamento de R$ 78 milhões por ano para que empresas possam ter acesso aos benefícios. A proposta, na prática, visa excluir do programa as companhias do lucro real.

A parlamentar indicou que pode haver mudanças no texto com relação ao número de atividades beneficiadas, no limite de faturamento para enquadramento no programa e no ritmo de redução dos incentivos tributários.

A relatora do projeto de lei que prevê o fim gradual do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), a deputada Renata Abreu (Podemos-SP), disse nesta quarta-feira, 10, que a ideia é manter R$ 5 bilhões por ano de impacto fiscal dos benefícios, como inicialmente acordado entre governo e Congresso, segundo ela.

A relatora, contudo, disse que o limite de faturamento está em debate com os setores. "Essa é a grande discussão, porque o que foi excluído foram as empresas de lucro real. E é importante compreender que também são hoje as empresas de lucro real as que mais estão empregando", declarou, ao lado do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), autor do projeto original do Perse, aprovado em 2021.

"A exclusão do lucro real surgiu de uma proposta de criar um limitador de faturamento. E como o limitador de faturamento foi R$ 78 milhões, que é o lucro real, mudou para o lucro real. Mas é importante que a gente crie mecanismos para entender a lógica e manter o teto de R$ 5 bilhões (de impacto fiscal anual) do programa", emendou a deputada.

O projeto de Guimarães estabelece que o Perse deixe de existir em 2027, com uma redução gradual dos benefícios. O desconto nas alíquotas de PIS, Cofins e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), hoje em 100% para os beneficiários do programa, cairia a 45% este ano, a 40% em 2025 e a 25% em 2026. No caso do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o benefício continuaria integral em 2024, mas passaria para 40% ano que vem e a 25% em 2026.